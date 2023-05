IA : Amazon aussi se met à la recherche conversationnelle, mais dans quel but ?

De toute évidence, la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et entend bien révolutionner la façon de faire des recherches sur le web à l'aide des capacités génératives de l'IA. Et en parlant de recherche, c'est Amazon qui devrait être le prochain à dévoiler de nouveaux outils pour vous proposer toujours plus d'interactions et de possibilités…