Alexa : Amazon va faire payer un supplément pour son futur assistant boosté par l'IA

Même s'il y a quelques mois, la firme fondée par Jeff Bezos s'était décidée à faire le ménage dans ses équipes dédiées à Alexa, Amazon a continué dans le même temps à travailler à son développement. Et à l'image de ce qui devrait arriver avec Siri dans iOS 18, Alexa va bénéficier du boom de l'intelligence artificielle afin de rendre l'agent conversationnel plus fluide et plus interactif.