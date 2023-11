Amazon fait le ménage dans sa division Alexa : des centaines d'emplois menacés

Il y a quelques semaines, Amazon dévoilait une nouvelle IA conversationnelle au sein de ses appareils Echo, visant notamment à permettre aux plus jeunes de dialoguer avec Amazon. Quelque peu ringardisé par les récents ChatGPT et autres formes d'IA générative, l'assistant maison Alexa se doit de se renouveler, l'assistant vocal n'étant, qui plus est, pas un modèle de rentabilité pour le géant américain.