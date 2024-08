Amazon prévoit de lancer en octobre, juste avant la saison des fêtes aux États-Unis, une version payante d'Alexa baptisée « Remarkable ». Facturée entre 5 et 10 dollars par mois, cette nouvelle mouture pourra répondre à des requêtes complexes grâce à ses nouvelles compétences permises par l'IA. Parallèlement, la version classique d'Alexa restera disponible gratuitement, maintenant ainsi l'accessibilité du service pour tous les utilisateurs.

Cette stratégie à deux vitesses vise non seulement à générer de nouveaux revenus, mais également à maintenir Alexa dans la course face à une concurrence de plus en plus féroce dans le domaine des assistants vocaux intelligents.« Concernant les modèles d'apprentissage automatique, nous commençons par ceux développés par Amazon, mais nous avons utilisé et continuerons d'utiliser une variété de modèles différents – y compris (Amazon AI model) Titan et les futurs modèles Amazon, ainsi que ceux de nos partenaires – pour offrir la meilleure expérience aux clients » a expliqué un porte-parole de l'entreprise.

En s'associant avec Anthropic, Amazon démontre donc sa volonté de privilégier l'excellence technologique, quitte à s'appuyer sur des partenaires externes. Doit-on s'attendre à voir Claude s'enraciner plus profondément encore dans l'écosystème des services d'Amazon ? Une possibilité qui n'est pas à écarter.