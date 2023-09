Discuter avec un assistant Alexa pourrait finalement devenir payant !

La prochaine itération de l'assistant vocal, baptisée Alexa AI, sera capable de converser de manière bien plus fluide et de répondre à des requêtes plus poussées, elle sera également en mesure d'exprimer sa propre opinion. Le dispositif sera disponible gratuitement dès l'année prochaine sur toutes les enceintes connectées d'Amazon. À terme néanmoins, l'entreprise introduira probablement une offre tarifée pour y accéder.