En sursis ? Faute de modèle économique, Alexa coûterait 10 milliards de dollars par an à Amazon

Les journalistes de Business Insider ont pu interroger une douzaine d’employés, dont certains toujours en poste, impliqués dans ce projet. Selon eux, la crise serait profonde. L’un juge Alexa comme une « opportunité gâchée » et blâme le manque d’imagination autour de son écosystème. Il souligne que depuis fin 2019, la division a gelé toute embauche, et que Jeff Bezos se désintéresserait ouvertement du projet depuis cette période. Son successeur, Andy Jassy, n’y porterait pas non plus un grand intérêt.