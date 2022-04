Enceinte Echo : comment Amazon utilise vos interactions vocales pour de la pub ciblée

Une dizaine de chercheurs des universités de Washington, California-Davis, California-Irvine et Northeastern ont publié une étude selon laquelle Amazon utilise les interactions des utilisateurs avec son assistant vocal Alexa afin de leur diffuser de la publicité ciblée.

Le géant américain se montre très opaque sur la manière dont il traite les données issues des conversations avec Alexa. Les chercheurs ont dû créer de nombreux faux profils, comparer différents usages, simuler des interactions et analyser les différences statistiques entre les profils en matière de publicité afin de déterminer que les informations enregistrées par Alexa sont exploitées dans le but d'établir un profil publicitaire plus complet des utilisateurs.

De plus, les universitaires ont mis au point une enceinte Echo « maison » à partir d'un Raspberry Pi custom couplé au SDK Alexa Voice Service. En simulant une identité d'Amazon Echo, les chercheurs ont pu examiner le trafic réseau entrant et sortant non chiffré, et donc savoir quel type de données sont échangées, et avec qui.