Faudrait que ces apps puissent bypasser le « utiliser le micro seulement quand l’app tourne ».

Donc avoir un iOs pré-2020, un Android également vieux de plusieurs années (la flemme de vérifier quelle version), ou exploiter des failles dans les OS récents.

Ça me semble plus être du wishfull thinking ou du clickbait, ou pendant qu’une certaine app tourne (comme écouter l’utilisateur pendant qu’il joue). Surtout qu’avoir l’indicateur vert à l’écran doit bien indiquer quand le micro est utilisé.

EDIT - de leur dernière slide :

Our technology analyzes over 1.9 trillion behaviors daily and collects opt-in

customer behavior data from hundreds of popular websites that offer top

display, video platforms, social applications, and mobile marketplaces that

allow laser-focused media buying.