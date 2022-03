Publicité en ligne : Google et Meta font l'objet d'une enquête de la Commission européenne

Google fournit des services d'annonces et sert d'intermédiaire entre les éditeurs et les annonceurs, par le biais d'enchères en temps réel d'espaces publicitaires display en ligne, à la fois sur des sites web et sur des applications mobiles, comme nous l'expliquions, notamment via son programme Open Bidding. Meta, de son côté, délivre des services de publicité display (les annonces display étant tout ce qui est bannières, pavés et habillages pouvant utiliser des éléments audio, vidéos ou graphiques), et participe, via son outil Meta Audience Network, à des enchères pour l'espace publicitaire d'éditeurs tiers, le tout en utilisant les services publicitaires de Google et de ses concurrents.