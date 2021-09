Google cherche une porte de sortie à l'amiable pour sa dernière enquête antitrust européenne

Le 22 juin 2021, la Commission européenne annonçait officiellement avoir ouvert une enquête, une de plus, visant à déterminer le comportement potentiellement anticoncurrentiel de Google sur le marché de la publicité en ligne. Bruxelles soupçonne en effet la firme de Mountain View de favoriser ses propres services au détriment des fournisseurs de services, annonceurs et éditeurs en ligne concurrents. Mais voilà que Reuters nous apprend que, trois mois plus tard, Google tente de passer un accord à l'amiable avec les autorités européennes. Pour limiter la casse ?