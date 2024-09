Ainsi, Google estime que l'ouverture de son écosystème rendrait beaucoup plus difficile l'exclusion des acteurs malveillants, car elle n'aurait plus le contrôle total sur la façon dont les éditeurs accèdent aux enchères publicitaires. En parallèle, la société assure investir massivement dans la lutte contre la fraude publicitaire et la vérification des éditeurs et annonceurs, garantissant un système sain, selon ses dires.