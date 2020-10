Abus de position dominante : la justice américaine ouvre une procédure contre Google

Le département de la Justice considère qu'en ayant limité la recherche web à Google uniquement ou presque, le géant américain a réduit la qualité de la recherche (cela englobe la confidentialité, la protection des données et l'utilisation des données personnelles des consommateurs) et réduit le choix dans la recherche, tout en empêchant l'innovation. Sur le marché de la publication, Google a les capacités de facturer aux annonceurs des montants plus importants que ceux qui devraient théoriquement être facturés, pour la bonne et simple raison que là aussi, l'entreprise a fermé le marché à la concurrence.