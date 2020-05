Le gouvernement américain s'apprête à poursuivre Google en raison de son monopole publicitaire

L'enquête en question constitue l'un des plus grands efforts du gouvernement américain visant à réglementer la firme de Mountain View. Réalisée avec une coordination rare entre les autorités de régulation des États et fédérales, sa préparation a débuté l'année dernière et a déjà entraîné la remise aux enquêteurs de plus de 100 000 documents de Google. Des demandes ont également été adressées à un certain nombre de tiers liés au groupe.