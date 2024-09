Et les accusations sont nombreuses. Selon Yelp, les méthodes employées par Google, incluant notamment la suppression du contenu de ses rivaux dans les résultats de recherche, ont directement nui à son activité. Google « prive ses concurrents du trafic et des revenus qui leur permettraient d'atteindre une certaine échelle et d'exercer une contrainte concurrentielle », dénonce le service dans sa plainte.