Google détient un monopole sur les « services de recherche générale » et la « publicité textuelle de recherche générale », a statué le magistrat. Lors des audiences, de nombreuses informations compromettantes sur les pratiques de la société pour maintenir son monopole ont fait surface. Elle a par exemple dépensé des milliards de dollars auprès d'Apple et de Samsung pour que Search soit le moteur de recherche par défaut sur leurs appareils et systèmes d'exploitation.