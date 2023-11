Amazon aurait potentiellement utilisé un algorithme pour gonfler ses prix et engranger des milliards de dollars de bénéfices

L'objectif d'un distributeur est généralement de dégager le plus de revenus possible tout en restant compétitif. Il s'agit là d'une condition essentielle à sa survie, mais qui nécessite un travail de repérage considérable et des heures de calculs fastidieux. Bien sûr, nous sommes à l'ère de l'Internet et de l'informatique, et ce labeur peut être plus facilement automatisé qu'auparavant.

En tout cas, Amazon n'a pas hésité à le faire, et l'entreprise a même profité de l'occasion pour développer son propre algorithme afin d'optimiser le processus. L'objectif du projet, baptisé Nessie, était d'observer les prix pratiqués par la concurrence suite à des augmentations opérées sur la plateforme du géant américain. Si les autres suivaient le mouvement, le nouveau prix restait le même. Au contraire, quand l'augmentation de tarif n'était pas observée ailleurs, alors les valeurs étaient ramenées à leur niveau antérieur.