Amazon : des employés un peu trop curieux scrutaient les achats des célébrités

Des employés situés au « bas de l'échelle » d'Amazon ont ainsi eu accès, pendant des années, à l'historique d'achat de célébrités comme Kanye West ou certains acteurs de la saga des Avengers, dont les noms n'ont pas été communiqués. On apprend dans l'enquête que l'une des personnalités, dont l'identité n'a pas fuité, était par exemple amatrice de godemichés, et que cette information était accessible à divers niveaux. « Tout le monde, tout le monde le faisait », a indiqué un ancien responsable du service client de l'entreprise, gonflant encore un peu plus la polémique. Mais n'allons pas plus loin là-dessus, au risque de tomber dans le graveleux.