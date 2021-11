Sur l'audio, Amazon se positionne très bien durant toute l'année et frappe fort durant le Black Friday. Casques audio filaires, casques et écouteurs sans fil, casques gaming; Amazon propose un très grand nombre de références dans le domaine de l'audio et ce sur les plus grandes marques comme Apple, Bose, Marshall, Philips, Sennheiser, Sony, etc.

Toujours au rayon de l'audio, Amazon propose de très bonnes offres du côté des enceintes connectées, notamment avec les Amazon Device avec Echot Dot et quelques rares mais bonnes offres sur les barres de son.