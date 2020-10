Amazon : des syndicats réclament une enquête de l'UE concernant l'espionnage des employés

En parallèle, le cyber-marchand planifie l'ouverture d'un second entrepôt en France, au sud de Nantes. Selon Ouest-France, la société a déposé un permis de construire à la mairie de Montbert en Loire-Atlantique hier mercredi 30 septembre.

Cette nouvelle plateforme logistique de distribution de colis s'étalerait sur 185 000 m2 et serait active jour et nuit. Elle permettrait de créer au moins 1 000 emplois en basse saison et jusqu'à 2 000 emplois en période de forte activité, notamment lors des fêtes de fin d'année.