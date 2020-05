Amazon réclamait le chômage partiel pour ses salariés, l'État refuse

Le ministère du Travail indique avoir reçu une demande du e-commerçant la semaine dernière, et l'a refusée. Le bras de fer continue entre la firme et l'administration.

Les temps sont durs pour Amazon France, dont les entrepôts sont à l'arrêt depuis près de trois semaines désormais. Ce lundi, l'AFP a appris, via un courrier, que la firme américaine a déposé, jeudi 30 avril, une demande pour mettre en place des mesures de chômage partiel pour les salariés de ses six centres de distribution français, dont l'activité reste suspendue. Mais le ministère du Travail, saisi de cette requête, a purement et simplement refusé la demande d'Amazon, sans livrer de grandes explications.