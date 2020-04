Jeff Bezos, patron d'Amazon, a vu sa fortune augmenter de 20% avec le coronavirus

Jeff Bezos (© Amazon)

Source : Bloomberg

Rien n'arrête Jeff Bezos. Pas même le coronavirus . L'ironie du sort voudrait même que l'homme le plus riche de la planète continue de s'enrichir grâce à la pandémie de Covid-19. Le patron d'Amazon, qui détient 11 % des actions de la firme, a vu sa fortune bondir d'environ 20 % ces derniers mois, grâce à une envolée presque historique du cours de Bourse de l'entreprise.Depuis l'apparition des premiers cas de coronavirus en Chine à la fin du mois de décembre, Jeff Bezos a déjà accru sa fortune d'environ 24 milliards de dollars, pour un total qui serait compris entre 130 et 140 milliards de dollars, alors que le cours de son entreprise, Amazon, est au plus haut à 2 500 dollars, pour une capitalisation boursière qui a dépassé cette semaine les 1 200 milliards de dollars.La pandémie de Covid-19 a fait flamber les commandes Amazon dans certaines zones, alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver certains produits dits « non essentiels » . Pourtant, tout n'est pas tout rose pour le e-commerçant qui, notamment en France, doit faire face à une pression judiciaire qui vient de le contraindre à sérieusement ralentir ses activités.Le 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à Amazon France de réduire l'activité de ses entrepôts , considérant que l'entreprise ne se concentre pas suffisamment sur le traitement des commandes de produits de première nécessité (alimentaires, hygiène et médicaux) et que celle-ci ne respecte pas l'obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés.En réponse, Amazon France a décidé, mercredi 15 avril, de suspendre temporairement l'activité de ses centres de distribution français, au moins jusqu'à lundi, le temps de nettoyer ses entrepôts et d'évaluer les risques face au coronavirus. Aux États-Unis, de nombreux salariés sont inquiets. Un employé est décédé le 31 mars en Californie tandis que plusieurs grèves ont eu lieu à New York, pour protester contre le maintien du travail.Elon Musk, lui aussi, a vu sa fortune personnelle bondir avec un gain supplémentaire de 10 milliards de dollars depuis le début de l'année. Derrière Bezos, il est celui qui a le plus capitalisé depuis le début de la crise. Le fondateur de Zoom , Eric Yuan, a vu sa fortune plus que doubler. Elle est aujourd'hui estimée à 7,4 milliards de dollars. «», comme dit le proverbe.