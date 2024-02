Besoin de cash ? Jeff Bezos vend pour 4 milliards de dollars d'actions Amazon

À l'échelle de celui qui a fondé Amazon, vous vous direz peut-être, « oh, finalement, ce n'est pas si énorme, non ? » Mais oui, Jeff Bezos a bien cédé, cette semaine, quelque 24 millions d'actions d'Amazon, de quoi empocher un joli et modeste chèque de 4 milliards de dollars, soit environ 3,7 milliards d'euros. Et le milliardaire a encore de la réserve, puisqu'il reste le premier actionnaire du célèbre e-commerçant !