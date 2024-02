On n'arrête plus Nvidia ! Le géant des puces pèse autant ou presque que les mastodontes Amazon et Google

Derrière Microsoft, Apple, la compagnie pétrolière Saudi Arabian et Alphabet, Nvidia, déjà la cinquième société la plus valorisée aux États-Unis, est en train de fondre sur Amazon et le top 5 mondial. L'entreprise de Santa Clara a vu son action tripler en à peine un an, passant de 220 à plus de 700 dollars aujourd'hui, avec une valorisation de 1 731 milliards de dollars.