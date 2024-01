NVIDIA : et si le géant des GPU devenait la première société mondiale en capitalisation boursière ?

NVIDIA est considérée comme l'un des grands vainqueurs de la course à l'intelligence artificielle (IA) générative démocratisée par ChatGPT. Ses GPU, et plus particulièrement le H100, dominent allègrement le marché des accélérateurs d'IA, et alimentent quasi exclusivement les grands modèles d'IA générative comme GPT-4. En conséquence, l'entreprise a vu sa valorisation exploser de 240 % en 2023. Elle a même dépassé les 1 000 milliards de dollars, lui permettant de rejoindre l'élite mondiale, aux côtés de mastodontes comme Apple, Amazon, Google et Microsoft.