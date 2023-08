Grâce au boom de l'IA, l'action de NVIDIA grimpe autant que le mercure en ce moment

On le sait, NVIDIA est l'un des deux acteurs centraux du marché des puces graphiques, et la période est très fructueuse pour cette industrie. Le domaine de l'intelligence artificielle explose dans tous les secteurs, et la demande pour ces composants de calcul connaît une hausse vertigineuse. Cet essor nécessite un nombre très important de ressources matérielles, qui sont utilisées pour entraîner les modèles d'IA. Résultat : un ratio d'offre et de demande déséquilibré.