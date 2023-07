Semi-conducteurs : l'empire contre-attaque et impose ses propres restrictions aux États-Unis

Ces deux métaux sont importants dans la fabrication de nombreux produits technologiques, au-delà même des semi-conducteurs. On les retrouve notamment dans les panneaux solaires, les circuits intégrés à haute vitesse, ou même dans les LED. La Chine est de très loin le principal producteur de ces terres rares, alors que d'autres sources ne sont pas non plus au mieux avec les États-Unis. Dans le cas du germanium, le deuxième producteur, bien loin derrière Pékin, est… la Russie. De quoi créer de nouvelles difficultés géopolitiques dans un environnement qui n'en manque pas.

Pour beaucoup d'experts, il s'agirait plus d'un avertissement que d'une mesure destinée à vraiment faire mal, et ce, quelques jours seulement avant la visite de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen. L'objectif serait ainsi de pousser les alliés à desserrer l'étau sur la Chine. Si ce n'était pas le cas, de nouvelles mesures plus vigoureuses pourraient suivre. Comme l'a expliqué au China Daily l'ancien vice-ministre du Commerce Wei Jianguo : « Ce n'est qu'un début. »