Semi-conducteurs : les restrictions imposées par le Japon et les Pays-Bas pourraient ne pas suffire

La Chine n'est pas la seule à s'inquiéter des tractations diplomatiques tripartites entre les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. Les industriels américains ont sonné l'alarme, évidemment, pour des raisons différentes. Car s'ils saluent l'accord, ils expliquent dans un communiqué que cette alliance pourrait aussi être inefficace. Comment ? Simplement si les deux associés des États-Unis ne mettaient pas en place des limitations d'une étendue aussi large que celles décidées par Washington.

Ils demandent ainsi à Tokyo et Amsterdam de ne pas se contenter d'interdiction d'export sur des outils spécifiques, mais de prendre des mesures de restrictions plus globales sur les usines chinoises de production de puces les plus avancées. Ils préconisent, par ailleurs, qu'à l'imitation des Américains, ils interdisent à leurs ingénieurs et leurs techniciens d'intervenir sur du matériel de pointe acquis par la Chine.