L'administration Trump va bientôt se passer des entreprises qui utilisent des appareils Huawei

Les associations de défense de l'industrie gouvernementale, de la technologie et des services professionnels souhaitent que l'accent soit mis sur la relance économique et que le gouvernement reste focalisé sur l'impact causé par le Covid-19, et redoutent les conséquences de la décision fédérale, qui aura des effets même chez les grandes entreprises du pays. En avril, Amazon avait par exemple commandé 1 500 caméras thermiques destinés à prendre la température de ses salariés, commande passée auprès de Dahua Technology, l'une des références mondiales en la matière.