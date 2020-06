Huawei peut à nouveau travailler avec des entreprises américaines sur les normes 5G

Exclue des réseaux canadien, australien, néo-zélandais et, peut-être prochainement, des réseaux britannique et français, la firme de l'empire du Milieu ne tourne ainsi pas à pleine régime. Et même en Chine, le leadership de Huawei est contesté. Nokia et Ericsson ont signé plusieurs contrats 5G dans le pays, avec différents opérateurs de télécommunications locaux.