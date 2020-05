Huawei : les États-Unis renouvellent les sanctions jusqu'à mai 2021 au moins

Cela fait maintenant un an que Huawei a été placée sur la fameuse entity list américaine. Une mise au ban qui l’empêche de commercer avec la plupart des entreprises américaines, et notamment Google, dont Huawei était jusqu’ici dépendante pour proposer ses smartphones Android en Europe.

Mais l’inscription sur l’entity list est censée être renouvelée annuellement, et l’échéance arrive dans les jours qui viennent. Sans aucune surprise cependant, Huawei, ZTE et les autres entreprises chinoises concernées par les sanctions américaines vont devoir rempiler pour un an an moins.