Sécurité : Huawei prête à se mettre à nu pour prouver sa bonne foi

Mike Pompeo a rencontré le premier ministre italien Giuseppe Conte en avertissant ce dernier des risques commerciaux engendré par une coopération avec la Chine. Il faut dire que depuis des années, l’administration de Donald Trump multiplie les opérations à l’encontre de l’Empire du Milieu.

Donald Trump avait d’emblée donné la couleur avant d’être élu président des Etats-Unis : il tendrait à sanctionner la république populaire de Chine en imposant de fortes taxes douanières. Sur le secteur informatique, le gouvernement Trump a empêche le rachat de Qualcomm par Broadcom, société basée à Singapour. Huawei fait donc également les frais de cette guerre commerciale.

On le sait, en plus de ses équipements réseaux, Huawei dispose d’une large gamme de smartphones sous Android. Trump a toutefois interdit aux entreprise américaines de travailler avec la société chinoise. Depuis l'année dernière, Huawei n’est donc plus en mesure de proposer des smartphones équipés des services de Google.