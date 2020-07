Finalement, Huawei pourrait bien être définitivement banni des réseaux 5G français... d'ici 2028

En début de semaine, cette version fut confirmée et même tempérée par Bruno Le Maire. « Nous n'interdisons pas à Huawei d'investir sur la 5G », avait ainsi affirmé le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, en prenant soin d'écarter toute « discrimination à l'encontre de quelque opérateur que ce soit ». Sauf que derrière ces discours, certes constitutifs d'obstacles pour Huawei sans pour autant écarter définitivement l'entreprise, se cacherait en fait une autre réalité, sur un plus long terme.