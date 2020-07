Ericsson : porté par la 5G, l'équipementier réalise un second trimestre supérieur aux attentes

Et l'avenir pourrait être tout aussi radieux pour Ericsson, qui profitera par exemple du retrait des équipements 5G Huawei de Grande-Bretagne d'ici 2027. En outre, l'équipementier indique enregistrer « une forte demande pour notre portefeuille cloud-native et 5G » ainsi que « plusieurs gains importants de clients de niveau 1 dans le 5G Core », qui garantissent des revenus pour Ericsson pour 2021 et au-delà. Pour l'heure, Ericsson vise un chiffre d'affaires annuel compris entre 22,6 et 23,1 milliards d'euros pour cette année, et prédit déjà une belle année 2022. Pour 2021, l'équipementier reste prudent, puisqu'il devrait notamment faire face au renouvellement de plusieurs accords pluriannuels, ce qui aura peut-être des conséquences sur les paiements de redevances.