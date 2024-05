Si vous en doutiez, Free est en très bonne santé, et continue de gagner beaucoup d'abonnés en 2024

Si l'on en croit son dernier bilan trimestriel, tout va bien pour Free. L'opérateur de Xavier Niel a vécu un premier trimestre 2024 particulièrement intéressant, avec un chiffre d'affaires de 2,43 milliards d'euros à l'échelle du groupe (+11,2%) et de 1,59 milliard d'euros en France, en progression de 10 points, un record depuis dix ans, tout simplement. Dans l'Hexagone, la nouvelle Freebox Ultra est un vrai succès et contribue à la hausse du panier moyen. L'opérateur ne démérite pas non plus la partie mobile, et nous fait part d'un féroce appétit.