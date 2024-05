Free fait exploser l'enveloppe data de son forfait mobile phare, sans augmenter son prix

Des trois forfaits mobiles proposés par Free, il est le plus cher mais aussi le plus gourmand en data. Mais il propose surtout un prix identique depuis 2012. Le Forfait Free 5G, proposé à 19,99 euros/mois, offre désormais une enveloppe internet mensuelle de 300 Go (en 5G et en 4G), au lieu des 250 Go qui étaient proposés les derniers temps.