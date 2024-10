Quand on a un forfait Free dans la poche depuis un certain temps, on sait que les données ne sont plus vraiment un problème. Free mobile a en effet tendance à proposer toujours plus dans ce domaine, faisant passer l'enveloppe de données de 100 Go en 2017 à 300 Go au mois de mai dernier.

Un chiffre démesuré, qui pourtant n'arrête pas la société de Xavier Niel. Car Free vient d'annoncer que cette enveloppe faisait encore un bond en avant, pour passer de 300 à 350 Go !