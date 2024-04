Free Mobile : l'option "Booster" qui gonfle de 5 Go le forfait "2 euros" est-elle si intéressante ? Le calcul va vous surprendre

Si l'on se met dans la peau d'un utilisateur qui n'est pas abonné Freebox et qui paie donc =plein tarif son Forfait 2 euros, le forfait et le booster lui coûtent 4,99 euros/mois, pour 5 Go de data. Nous sommes sur un tarif de 1 euro par Go. Ici, le prix du gigaoctet est encore plus cher que pour la plus petite offre RED by SFR 10 Go (à 6,99 euros/mois), où le gigaoctet coûte 0,699 euro, ou pour le forfait 4G Sosh 10 Go (6,99 euros/mois) d'Orange.