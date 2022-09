Free ajoute une option "appels illimités et 1 Go supplémentaire" à son forfait à 2 €

Ainsi, les clients Free peuvent désormais souscrire à cette Option Booster sans engagement en déboursant 2,99 euros supplémentaires sur leur facture mensuelle. Ils auront alors accès aux appels illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM, en plus de 1 Go d'internet en 4G (au lieu des 50 Mo) pour ces zones. Puisque l'option vient s'ajouter au forfait à 2 euros, ce dernier reviendra alors à 4,99 euros par mois.