Forfait Red by SFR : les meilleures offres sans engagement

Le forfait mobile RED by SFR ne propose pas plus de 130 Go de données internet mobile, en standard. Mais lors de promotions de la part de l'opérateur, on peut accéder à des enveloppes de data différentes, notamment le compte rond de 100 Go qui n'est pas proposé habituellement. Au-delà de 100 Go de données mobiles par mois, l'opérateur change légèrement les options de son forfait, puisqu'il s'adresse à de grands consommateurs d'internet.

Ainsi, au lieu de permettra jusqu'à quatre petites recharges de 1 Go par mois, RED by SFR propose une recharge unique de 50 Go facturée à 10 euros, non renouvelable et valable uniquement en France métropolitaine. C'est une enveloppe de 15 Go qui permettra aux voyageurs en déplacement dans l'Union Européenne/DOM d'accéder à internet. Et bien sûr, les appels, SMS/MMS sont également illimités.