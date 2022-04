Forfait Free Mobile : les meilleures offres sans engagement

Ceux qui disposent d'un smartphone compatible et qui veulent profiter du réseau 5G proposé par l'opérateur peuvent s'orienter vers le Forfait Free 5G qui propose une très belle enveloppe de 150 Go de data en 5G/4G+ en France Métropolitaine, avec débits réduits au-delà. Ici, les appels sont illimités vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine, mais aussi vers les DOM, les États-Unis, le Canada et la Chine. Mais aussi vers les fixes de 100 destinations.

Les SMS sont illimités en France Métropolitaine et vers les DOM, mais les MMS, comme pour le Forfait 2€, sont illimités uniquement en Métropole. Les amateurs de sport apprécieront l'application « Free Ligue 1 Uber Eats » avec l'accès Premium inclus dans le forfait, pour suivre le meilleur du championnat et de ses équipes préférées depuis votre smartphone, et être alerté instantanément à chaque action.

En voyage, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'Europe, les DOM, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et Israël. En sus, Free Mobile accorde une enveloppe de 25 Go par mois pour naviguer sur l'internet mobile depuis plus de 70 destinations, comme à la maison. Les DOM dont la Guadeloupe (La Désirade, Les Saintes, Marie Galante), la Martinique, la Guyane Française, la Martinique, Mayotte, et la Réunion, ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont bien évidemment inclus.

Hors Europe, cette enveloppe peut-être consommée depuis les destinations suivantes : Guernesey, Jersey, Biélorussie, Ile de Man, Monténégro, Russie, Serbie, Suisse, Ukraine, Afrique du Sud, Algérie, Tunisie, Argentine, Brésil, Canada, Etats-Unis, Mexique, Arménie, Bangladesh, Chine (Hors Taïwan, Hong-Kong, Macao), Géorgie, Inde, Israël, Malaisie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie, Australie et Nouvelle-Zélande.

Et puisque Free aime gâter ses abonnés Freebox, ces derniers, en plus d'économiser quelques euros tous les mois sur le prix habituel de ce forfait mobile, bénéficient d'une enveloppe de data totalement illimitée !