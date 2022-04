Forfait B&You : les meilleures offres sans engagement

Le forfait B&You le plus riche en données mobiles et présent toute l'année au catalogue de l'opérateur se contente d'une enveloppe de 50 Go de data. Les grands consommateurs de streaming vidéo, notamment de films et séries en 4K, pourraient trouver cette enveloppe trop légère. Mais encore une fois, il suffit de patienter et de surveiller l'apparition des offres « Série Spéciale » de l'opérateur, avec deux fois plus de données mobiles pour deux fois moins cher.

Par exemple, pour les fêtes de fin d'année 2021, Bouygues Telecom a proposé des forfaits « Série Spéciale » en exclu web avec des enveloppes allant de 100 Go à 130 Go de data, pour 15 à 25 euros par mois. Une très bonne affaire, donc ! Les plus impatients peuvent toutefois se tourner vers les forfaits Sensation de Bouygues Telecom, qui proposent jusqu'à 200 Go de données mobiles par mois, dont 130 Go à l'étranger, mais nécessitent un engagement de un an.