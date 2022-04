Forfait Orange : les meilleurs abonnements mobiles

Grand classique des opérateurs historiques, Orange propose lui aussi un forfait sans engagement 2h 100 Mo pour moins de 5 euros par mois (la première année seulement). Il est disponible en deux versions : bloquée et non bloquée. Ainsi, il est possible d'éviter tout dépassement de consommation de son crédit, facturé en sus du montant habituel, ou bien se laisser la possibilité de dépassements ponctuels, au besoin.

Il est vrai qu'une enveloppe de 100 Mo est extrêmement limitée aujourd'hui. Orange propose en parallèle un forfait sous le même format, à savoir deux heures d'appel par mois, SMS et MMS illimités, mais avec une enveloppe de 20 Go de données mobiles. Celui-ci peut également être bloqué, et il est évidemment plus onéreux que le premier cité.