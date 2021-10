Orange se lance (enfin) dans les forfaits mobiles sans engagement : tous les détails des offres

Orange, qui était l'un des deux opérateurs à proposer une offre avec 5G illimitée, vient de retirer ce forfait-là, remplacé donc pas le forfait avec 200 Go de data. Ses forfaits 100 Go et 150 Go sont aussi respectivement passés à 120 et 130 Go. SFR reste le seul opérateur à proposer une offre 5G 100 % illimitée, à 80 euros/mois avec engagement de 12 mois (puis à 95 euros/mois au-delà de la première année).