cbubu67

" Orange propose cette fois-ci un tarif plutôt compétitif " Quoi ? 43€ par mois plus les frais d’ouverture pour appelez çà compétitif ? Pas de télévision, pas de replay. Ce n’est absolument pas compétitif du tout ! Autant prendre un abonnement 5G de Free en illimité et utilisé un smartphone 5G et l’utiliser comme wifi maison c’est plus rentable.