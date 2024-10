Il est possible qu'Orange contribue à mettre fin au temps où surfer sur le web en famille rimait avec lenteur et frustration. L'opérateur a lancé, cette semaine, une nouvelle gamme d'offres internet, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a de quoi faire réfléchir. Au menu : des débits revus à la hausse sur les Livebox, des tarifs plus attractifs sur les plateformes de streaming les plus populaires, et des bonus pensés pour combler toute la famille. Mais ce n'est pas tout…