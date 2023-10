Livebox 7 : prix, débits, caractéristiques, tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle box Orange

La Livebox 7, disponible en ligne et en boutique depuis ce 4 octobre, a fait un grand pas en avant technologique, rejoignant Bouygues Telecom et SFR, les premiers à avoir lancé une box compatible XGS-PON. Orange ne le nie pas : l'objectif est la qualité du réseau, avant les débits, comme nous le rappelle Laetitia Orsini Sharps, directrice grand public de l'entreprise. Mais tout de même, pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des professionnels, le passage était indispensable. Alors, ça veut dire quoi, « XGS-PON » ?