UFC-Que Choisir dénonce le prix "élevé" de la nouvelle Livebox 6 d'Orange

L'association de consommateurs regrette que la Livebox 6 ne soit proposée aux clients d'Orange que par l'intermédiaire d'une nouvelle offre haut de gamme, la Livebox Max Fibre. Celle-ci coûte 34,99 euros par mois pendant 12 mois puis passe à 54,99 euros mensuels. C'est plus cher que les formules les plus premium que l'on trouve chez les autres opérateurs comme SFR et Free. De plus, une période d'engagement doit être respectée.

De plus, Orange facture des frais d’activation pour chaque équipement fourni : 40 euros pour le décodeur principal, 10 euros pour le second décodeur, 10 euros pour l’Airbox qui offre une connexion 4G fixe, et 10 € par répéteur Wi-Fi. Le budget accordé au passage à l'abonnement Livebox Max Fibre et à la Livebox 6 est donc loin d'être négligeable.