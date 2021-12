Le Wi-Fi 6E officiellement autorisé en France : qu'est ce que ça va changer pour vous ?

En toute logique, on devrait donc assister à une meilleure répartition « des tâches » ou plutôt des bandes de fréquences. Quand les 2,4 GHz seront dédiés aux appareils les plus anciens, les 5 GHz serviront d'intermédiaires et les 6 GHz destinés aux appareils tout à la fois modernes et exigeants : on pense bien sûr aux ordinateurs portables et aux smartphones .