Freebox Pop : Free a fait le choix difficilement compréhensible du Wi-Fi 5

Free pourrait toutefois très bien, à mi-parcours, proposer une mise à jour technique, et pourquoi pas procéder à un échange pour ses clients mécontents. La production et l'envoi d'une seconde box quand une seule aurait suffi, reviendrait toutefois à aller à l'encontre de son beau discours concernant la responsabilité écologique de l'entreprise.

Aussi, et surtout, Free est en retard face à Bouygues Telecom et SFR qui proposent tous deux des box intégrant une puce Wi-Fi 6 et n'hésiteront pas dans les prochains jours à communiquer sur leur avance. On ne comprend pas bien pourquoi Free n'a pas fait le choix de cette norme, ne serait-ce qu'à des fins marketing, pour se mettre à niveau face à ses compétiteurs et mettre l'accent sur ses innovations.

Et vous, qu'en pensez-vous? L'absence du Wi-Fi 6 peut être un frein à l'achat pour vous ou pas du tout ? On attend votre avis dans les commentaires.