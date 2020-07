Freebox V8 : un POP départ le 7 juillet pour la nouvelle box ? Faisons le point (Vidéo)

Pour le moment, il faut être honnête, les informations sont parcellaires. Mais on a tout de même de quoi grignoter pour l’apéro. La Freebox POP, dessinée en interne, devrait vraisemblablement tourner sous Android TV, comme une certaine mini 4K. Sauf qu’on explosera les débits théoriques en passant de 1 Gbit/s en descendant à 2,5 sur la V8, et de 600 Mbit/s en montant à 1 Gbit/s (très fort conditionnel sur cette dernière donnée). C’est 2 fois et demi plus que la mini 4K et la One pour le débit descendant.